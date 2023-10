Massimo Giletti torna in Rai e sostituisce Fabio Fazio?

(Di domenica 1 ottobre 2023) Si parla del ritorno in Rai diper alcuni appuntamenti serali che richiederebbero la sua conduzione nel 2024.

Che fine ha fatto Massimo Giletti ? L'ultimo avvistamento televisivo risale a prima di Pasqua, quando il conduttore andava ancora in onda con il suo ...

Massimo Giletti torna in Rai? È una vera e propria bomba quella sganciata da Alberto Dandolo su Oggi. Secondo il settimanale Giletti sarebbe salito ...

Come sappiamo,non è più alla conduzione del talk show Non è l'Arena su LA7 per il semplice fatto che il programma è stato improvvisamente cancellato dalla direzione del network lo ...I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore aggiunto di Firenze e del sostituto solo con riferimento all'ipotesi di reato di calunnia ai danni del giornalistae del sindaco ...

Massimo Giletti via da La7, la domanda di Enrico Mentana lo spiazza Adnkronos

Si parla del ritorno in Rai di Massimo Giletti per alcuni appuntamenti serali che richiederebbero la sua conduzione nel 2024.Massimo Giletti sarà il conduttore della serata evento su Rai, prevista nel Giorno della Memoria. Scopriamo tutti i dettagli della notizia ...