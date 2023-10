Marzabotto | la difesa taglia di due terzi i fondi per il sacrario

Il ministero della Difesa si dice “stupito le pretestuose polemiche odierne suscitate da un lamentato taglio dei contributi per il mantenimento del ...

...suscitate da un lamentato 'taglio' dei contributi per il mantenimento del monumento del sacrario dida parte del sindaco della città. Nulla di più falso, sbagliato e mendace ". La, ...la sindaca Valentina Cuppi ha denunciato un taglio consistente 'dei due terzi', da parte del ministero della, al finanziamento destinato al mantenimento e alla cura del Sacrario . ...

Marzabotto: sindaca, da Difesa taglio finanziamenti a Sacrario Agenzia ANSA

Marzabotto, Bonaccini: «La Difesa taglia i fondi per il Sacrario». Ma il ministro Crosetto: i fondi ci sono e... Corriere della Sera

La Difesa: la sindaca di Marzabotto ha chiesto i fondi in ritardo. E poi annuncia un rimedio «La Memoria non è questione contabile». Così, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ...Un taglio dei fondi per il Sacrario di Marzabotto, comunicato dal ministero della Difesa al Comune, ma negato dal ministro Guido Crosetto. Che, dopo la denuncia della sindaca Pd Valentina Cuppi dal ...