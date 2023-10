Mario Sechi | quei magistrati legislatori abusivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sto leggendo un libro sui misteri filosofici della matematica, si intitola “Il teorema di Pitagora”, lo ha scritto Paolo Zellini per Adelphi, un oceano di sapienza. Vengo catturato da un'idea sublime: per gli antichi greci la giustizia era... quadrata. Scrive Zellini: «Il numero 4 e la sua corrispondente figura geometrica, il quadrato, racchiudevano un'idea di giustizia come medio tra eccessi e difetti», perché «non zoppica mai da nessun lato, per non apparire iniqua e squilibrata». Mi sono chiesto: la giustizia italiana è quadrata? No, non lo è, perché troppe volte la magistratura inquirente o giudicante non applica la legge, la interpreta forzandola, la piega, la curva, fino a far diventare la norma un'altra cosa rispetto all'intenzione del legislatore. Zoppica. E cade. Il giudice si sostituisce al Parlamento, la magistratura invade il campo della politica, dell'amministrazione, del ...