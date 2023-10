Mamma | ti amo Andiamo a morire | l' audio choc di una ragazza morta nell' incendio della discoteca di Murcia

(Di domenica 1 ottobre 2023) «, ti amo.». E' quanto dice unache figura tra le vittime dell’delle discoteche di, in undiffuso sui social dal padre. L’è stato inviato alle 6 di mattina.a registrazione si sentono grida di paura e c'è chi chiede che si accendano le luci per potere uscire. Molti sopravvissuti, infatti, hanno raccontato che subito dopo lo scoppio...

Bonnie Wright , conosciuta per aver interpretato Ginny Weasley nella saga di Harry Potter , è diventata mamma : lo annuncia con un post Instagram, nel ...

A Uomini e Donne c’è una nuova dama di nome Donatella De Giorgio e proprio nelle ultime ore si è scoperto che suo marito era molto famoso in Italia. ...

Bonnie Wright , conosciuta per aver interpretato Ginny Weasley nella saga di Harry Potter , è diventata mamma : lo annuncia con un post Instagram, nel ...

... ha parlato del suo rapporto con il padre e la voglia di cantare: Sono molto timida e riservata, nonche si parli di me. È per questo che il mondo dilo vedo troppo lontano da me. Al ...Il papà sembra capire che la, più che una pesca, forse gli avrebbe tirato una bomba a mano, ... Iomoltissimo i bambini e gli animali, e spesso vivo anche pericolosamente questo mio amore. ...

“Mamma, sto morendo, vi amo”, le parole di una delle vittime dell ... Sardegna Live

«Mamma stiamo morendo, vi voglio bene»: l’audio di una ragazza morta nell’incendio a Murcia Corriere TV

E' quanto dice una ragazza che figura tra le vittime dell'incendio delle discoteche di Murcia, in un audio diffuso sui social dal padre. L'audio è stato inviato alle 6 di mattina. Nella registrazione ...Natalia Paragoni, da quando è diventata mamma della sua prima bambina Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta, è impegnatissima. Spesso, la sua piccolina compare con lei nelle ...