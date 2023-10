«Mamma | sto per morire Vi amo» | l’ultimo audio di una vittima dell’incendio in Spagna ai suoi genitori – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) «, sto per, vi amo». Sono queste le ultime parole di una ragazza rimastanell’incendio che ha travolto le discoteche di Murcia, in, e che ha voluto affidare a uninviato alle 6 del mattino alla madre. Nella registrazione, che il padre ha fatto sentire ai cronisti locali, si sentono grida di paura, oltre a qualcuno che chiede che vengano accese le luci per poter uscire. Molti sopravvissuti, infatti, nelle scorse ore hanno raccontato che subito dopo lo scoppioè saltata la luce. La ragazza dell’è di Caravaca de la Cruz, un centro della provincia, ed era andata in città con diversi amici. «Erano venuti qui perché da noi a Caravaca non ci sono discoteche, sono venuti all’alba. Era la seconda volta che veniva», ha ...