Mamma di Giogiò a Mattarella | “Cambiare la legge sui baby killer”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stato struggente, un’emozione unica. Ascoltare il pezzo di Bach trascritto da mio figlio per un quartetto di fiati è stato qualcosa di speciale. Ringrazio il presidenteche ha voluto questo appuntamento in ricordo di”. Daniela Di Maggio, ladi Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso per futili motivi lo scorso 31 agosto nel capoluogo partenopeo, non trattiene l’emozione al termine di una mattinata toccante al Quirinale, dove è stata ricevuta dal capo dello Stato Sergioassieme al padre e alla sorella di. “Il presidente– spiega la signora Di Maggio – ci ha ricevuto in forma privata: negli oltre dieci minuti trascorsi assieme ci ha manifestato la sua vicinanza per quanto di ...