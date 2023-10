(Di domenica 1 ottobre 2023)in quota nel pomeriggio di sabato 30 settembre. Una donna si è sentita male nei pressi del, al confine con la provincia di Sondrio e per soccorrerla sono intervenuti i tecnici della VI Delegazione Orobica del. Il personale è stato attivato dalla centrale di Soreu delle Alpi intorno alle 19:45. Sono partite le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionalee speleologico. Poco dopo si è liberato anche undi Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, partito dalla base di Caiolo (SO). L’équipe ha raggiunto la donna, che è stata valutata e trattata nella parte sanitaria. L’intervento è finito intorno alle 20, con il rientro delle squadre e il trasporto in ospedale della persona soccorsa.

La centrale operativa di Soreu ha allertato le squadre per un uomo che aveva avuto unlungo il Sentiero dei Morti, dalRosalba verso i Resinelli. Una squadra di tecnici, compreso un sanitario del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è stata imbarcata e ...... un uomo a Trappeto è morto durante l'evacuazione delle case, forse a causa di un. Inoltre, ... cercandoper strada o addirittura sui tetti, per sfuggire alle fiamme che stavano ...

Rifugio Dordona, malore per una donna: interviene il Soccorso alpino La Voce delle Valli

Malore al rifugio Dordona: intervengono elicottero e Soccorso Alpino BergamoNews.it

Choc a Paese (Treviso) dove ieri un bimbo di 10 mesi è morto all’asilo a seguito di un malore. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo non si sarebbe svegliato al termine del solito pisolino ...A Paese (Treviso) un bimbo di 10 mesi è morto per un malore mentre era all'asilo. Il piccolo non si è svegliato al termine del riposino pomeridiano: al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far ...