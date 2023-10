“Maleducati | imbecilli | pinguini” | De Luca rischia di vedere sfumare il terzo mandato e passa agli insulti ai “nuovi dirigenti” del Pd

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Che il presidente della Regione Campania Vincenzo Denon abbia freni non è notizia di oggi. Che però usi espressioni come “” nei confronti deidi quello che è ancora il suo partito, il Pd, fa un po’ più specie. Che, infine, lo dica dal palco della Festa dell’Unità di Napoli potrebbe rendere la questione ancora più complicata per il Partito democratico. E’ successo nell’ultima serata della festa e come suo solito Deè stato un fiume in piena. Il berso, va precisato, non è la dirigenza in generale, ma i “” e quindi la cordata che fa capo alla segretaria Elly Schlein, la quale – come noto – nega a Deil...