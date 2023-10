Magrin | «Atalanta-Juve? La squadra di Gasperini ha un vantaggio»

(Di domenica 1 ottobre 2023) Marino, doppio ex di, ha così parlato in vista del match in programma oggi al Gewiss Stadium Marino, antusnews24, ha così parlato in vista del match tra i bianconeri e l’. LE PAROLE – «anni fa era una partita, anche ai tempi miei, dove per i bergamaschi portare a casa un pari era un risultato bellissimo. Ma ora è una gara plasmata in un modo importante, ormai quella allenata daè una big ed entrambe vorranno vincere. Mi aspetto una bella partita, sono entrambe lì che lottano per i vertici. L’ha ildi giocare in casa, conche sa penetrare una mentalità vincente anche nei nuovi ...

Quel giorno, però, la Signora dilaga: 4 - 0 con doppietta di Marino, exprelevato con l'intento, poco riuscito, di sostituire Michel Platini. Per Nicola resterà comunque un ricordo ...

In esclusiva a Juventusnews24, il doppio ex di Atalanta Juve Marino Magrin ha speso parole importanti nei confronti di Weston McKennie. MCKENNIE – «E’ bravissimo. Ha una possibilità in più da dare ad ...Juve e Inter sopra il Milan». Le parole dell’ex giocatore sulla lotta al titolo di Serie A Marino Magrin, ex Juve ed ex Atalanta, ha così parlato in esclusiva a Juventusnews24 sulla lotta scudetto. Di ...