Luton Town vs Burnley – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo aver scritto una pagina di storia del club con la prima vittoria in Premier League, ilaccoglie ila Kenilworth Road martedì 3 ottobre per il recupero dell’incontro. Mentre gli Hatters hanno superato l’Everton per 2-1 nel fine settimana, la squadra di Vincent Kompany è rimasta sotto la linea del traguardo a causa della sconfitta per 2-0 contro il Newcastle United. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePochi giorni dopo aver raccolto il primo punto in Premier League in casa del Wolverhampton Wanderers – che avrebbe potuto e probabilmente dovuto essere ...