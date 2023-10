Lupi robot | la soluzione del Giappone contro gli orsi che invadono i villaggi – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) Camminando per le zone rurali di Takkikawa, cittadinase di 40 mila abitanti sull’isola di Hokkaido, potrebbe capitare di imbattersi in grandi animali che sorvegliano i campi. Enormi, all’apparenza, che ululano e ringhiano per scacciare gliche da qualche anno si sono spinti sempre di più verso il centro abitato, spaventando gli abitanti e in certi casi arrivando ad attaccarli. Non sono animali veri, bensìdall’aspetto vagamente inquietante. Secondo un report rilasciato a settembre dal ministero dell’Ambiente nipponico, nel corso del 2023, solo da aprile a luglio, le aggressioni agli esseri umani da parte deglisono state 54, con un morto provocato, sull’isola di Hokkaido. In Trentino come in? Ma non a Takkikawa, dove il sistema, in ...