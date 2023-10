(Di domenica 1 ottobre 2023) Cuore,, piedi e cervello: in poco più di un mese Romelusi è preso la squadra e tutto l'ambiente. Non solo il gol del vantaggio contro il Frosinone, per limitarci a questa sera,...

Lukaku ha voluto tradire l’Inter e, a un mese e mezzo dalla scoperta delle sue intenzioni, non ha ancora trovato una squadra. In attesa dell’ultima ...

Roma - "Ho fiducia in questa squadra. Dobbiamo lavorare insieme per fare bene, dobbiamo essere umili, testa bassa e pedalare e migliorare ogni giorno ...

Non si può certo parlare di scudetto, anche se qualcuno dopo l'arrivo dilo ha fatto, ma la ... Difficilmente la Joya, nonostante abbiamanifestato il proprio apprezzamento per la piazza ......mese Romelusi è preso la squadra e tutto l'ambiente. Non solo il gol del vantaggio contro il Frosinone, per limitarci a questa sera, ma anche un gesto che dimostra quanto Big Rom sia...

Lukaku sempre più anima della Roma: il gesto per i tifosi all'Olimpico Corriere dello Sport

Dybala-Lukaku sempre più coppia. E questo è il vero De Ketelaere La Gazzetta dello Sport

Ricomincia il secondo tempo ad altri ritmi visto che la Roma parte subito forte e al 56' ha ancora una nuova occasione con Paulo Dybala che cerca sempre Lukaku anche se è brava la difesa del Frosinone ...La Roma supera il Frosinone nel 2-0 dell’Olimpico: apre Lukaku nel primo tempo con un tiro imprendibile, chiude Pellegrini nel finale ...