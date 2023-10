Lukaku | «Affinità con Dybala? Ho avuto buon feeling con tutti i compagni d’attacco»

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) In Frosinone-Romamette a segno il quarto gol in campionato. Il belga, intervenuto su Dazn al termine del match, parla delin attacco col compagno attuale e non solo. RELAZIONI – Romelusi rende protagonista nella Roma di José Mourinho. Dopo la vittoria con il Frosinone l’ex giocatore dell’Inter dichiara: «Ho bisogno di sentirmi amato? Abbiamo una relazione importante con Mourinho, il mister mi conosce veramente molto bene. Io devo mettermi a disposizione della Roma e fare il meglio possibile. Ci sono anche i mieiche mi aiutano tanto dal primo giorno e devo ringraziare anche loro per queste prestazioni. Ma la squadra è più importante. Siamo in una posizione difficile ma la stagione è ancora lunga. Dobbiamo migliorare negli allenamenti e poi anche in partita. I tifosi non li sento, sono ...