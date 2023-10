L’Ucraina punta a diventare l’«hub europeo degli armamenti» | perché per gli alleati è una buona notizia

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023)vuolel’hub. Significa che Kiev sta lavorando con investitori, Paesi e produttori diper far nascere sul proprio territorio impianti di produzione di droni, carri armati, cannoni e altri strumenti bellici, in modo da sviluppare non solo l’industria, ma anche il know-how necessario a mantenerla aggiornata e produttiva, in un progetto che potrebbe portare «l’Israele d’Europa», per dirla nelle paroleanalisti militari più esperti. Il nome ufficiale dell’iniziativa lanciata dal presidente Volodymyr Zelensky è Alleanza delle industrie della Difesa. È il primo forum internazionale del settore: a Kiev si sono presentati 252 produttori di ...