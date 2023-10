Lorenzo Tano pronto per Ballando con le Stelle | Se la gente mi conosce è perché sono figlio di Rocco Siffredi

Il capitano azzurro ha parlato dopo il fischio finale della gara contro il Bologna. Dichiarazioni su Osimhen e Kvaratskhelia . Domenica amara per il ...

Intervistato a fine partita, il capitano del Napoli è stato chiaro su una dinamica avvenuta durante il match Il Napoli non riesce più a vincere. I ...

Tra i tredici concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” , al via il prossimo 21 ottobre su RaiUno, […]

Un abbraccio da brividi al Via del Mare tra Gianluca Gaetano e Giovanni Di Lorenzo dopo il terzo gol del Napoli. La settima giornata di Serie A si è ...

Dal loro matrimonio sono nati due figli:(nato nel 1996) e Leonardo(nato nel 1999). Fu proprio per amore della moglie che annunciò il ritiro dal porno a più riprese, prima nel ...sarà tra i i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1 . Ma veniamo alla parte più 'hot' della puntata: l' Academy , quella che Rocco definisce "la mini - ...

Lorenzo Tano Siffredi sul papà Rocco: “Il suo stile non mi piace, non fa le riprese come farei… Il Fatto Quotidiano

Lorenzo Tano: “Parteciperò a Ballando con le stelle. Se mi conoscono è perché il figlio di Rocco Siffredi" L'HuffPost

Intervistato dal Corriere della Sera, Lorenzo Tano racconta della sfida che ha accettatto dallo show di Rai1 e del lavoro nella casa di produzione del papà. Laura in economia e commercio, direttore ...Torna come ogni domenica pomeriggio l'appuntamento con «Domenica In», il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Da Pamela Prati a Enrico Brignano, passando per ...