Lorella Cuccarini viene imitata da Paola Perego e Simona Ventura

Anna Pettinelli , infatti, rivelerà di voler mandare in sfida Sarah o Mida contro una cantante esterna di nome Alice infastidendo, e non poco, la collega. Per quanto riguarda la ...... il talent show che vede alla guida sin dalla sua prima edizione Maria De Filippi , affiancata in studio dai professori, Rudy Zerbi , Alessandra Celentano , Emanuel Lo , Anna ...

Il tubino nero vintage Versace di Lorella Cuccarini è un pezzo di storia della moda Elle

Anticipazioni Amici 23 del 29/09/23: frizioni in studio tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano Isa e Chia

Amici 23 è iniziato, scopriamo chi sono gli allievi della classe già conosciuti al pubblico e chi invece non è noto agli spettatori ...Abbiamo avuto modo di rivedere la bionda conduttrice e alcuni storici professori, come Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Si dà il bentornato ad Anna ...