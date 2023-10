Longhi non è d’accordo con chi non apprezza le doti calcistiche di Lukaku. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, rivela un retroscena sul ...

...vita' espone il collezionista Gianni Bellini che presenterà il suo libro '100 figu per un Bordon' con'intervento del giornalista Lorenzo. Iniziativa realizzata in collaborazione con '...ha la particolarità di un gioco che va benissimo per il nostro campionato ".ha poi concluso il suo intervento parlando del pareggio ottenuto in extremis proprio dall'nella ...

Longhi: “L’Inter non ha potuto fare il turnover del Milan” Pianeta Milan