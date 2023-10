Lo psicologo? Lo trovi online | così le piattaforme reclutano terapeuti a basso costo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Da FQ Millennium numero 65 del marzo 2023 Accendi il computer, clicca il link della call, attendi. Come per i rider, il lavoro è perlopiù nelle pause pranzo e prima di cena. Al di là dello schermo spunta un paziente: è associato al terapeuta attraverso un algoritmo che ne definisce i bisogni. Un’ora di terapiaè retribuita 30 euro netti. Non tanti dopo dieci anni tra università e scuola di specializzazione. Per i giovanialternative però ce ne sono poche, perché i costi di apertura di uno studio sono alti e vincere un concorso pubblico è difficile. “Durante la pandemia volevo rivolgermi ad uno psicoterapeuta. Il consultorio della mia zona, Milano nord, mi ha detto che sì, il servizio era gratuito fino a dieci sedute, ma che avrei dovuto essere molto paziente” dice la ventiseienne Anna, nome di fantasia. Davanti a lei, uno dietro ...