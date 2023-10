Liverpool | il VAR sbaglia e gli arbitri vengono sospesi

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilperde contro il Tottenham per colpa di un errore del VARA: fuorigioco inesistente che ha negato il vantaggio iniziale ai Reds

Il Liverpool mette nel mirino Kvaratskhelia del Napoli per sostituire Salah : l’esterno georgiano è uno dei preferiti di Klopp . CALCIOMERCATO NAPOLI. ...

L’Arabia Saudita vuole Salah e molto probabilmente non si fermerà fino a quando l’egiziano non si trasferirà nella Saudi Pro League. Il Liverpool è ...

2023-09-11 17:24:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport : Non subito, forse la ...

Non è qualcosa che si vede spesso, anzi non era mai successo che un ente arbitrale di un campionato di calcio professionistico si scusa sse ...

Nel recente incontro di Premier League tra il Tottenham e il, un controverso episodio legato al sistemaha scatenato polemiche e dibattiti nel mondo del calcio.(LaPresse) - calciomercato.itContinua a far discutere il caso della partita di Premier League tra Tottenham e. Una gara la cui direzione arbitrale di Hooper ha fatto molto discutere, in ...

Var in Premier, clamoroso errore e Liverpool furioso: ecco cos’è successo Tuttosport

Il Var penalizza il Liverpool e arrivano le scuse. Ma in Premier la moviola in campo proprio non piace La Gazzetta dello Sport

Un caso che, adesso, sta facendo parlare male. Ufficiale l'errore, gli stessi arbitri lo hanno ammesso: i dettagli.Continua a far discutere il caso della partita di Premier League tra Tottenham e Liverpool. Una gara la cui direzione arbitrale di Hooper ha fatto molto discutere, in particolar modo per l’espulsione ...