LIVE Superbike | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | parte gara-2!

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Ricordiamo che sono previsti 20 giri per-2. 14.50 In SuperPole Race, podio per Locatelli, quinto Bassani, sesto Rinaldi e settimo Petrucci. 14.45 Razgatlioglu ha stabilito il nuovo record del giro per il circuito portoghese con 1’39”826 durante la Superpole Race. 14.40 I piloti ufficiali della Kawasaki, Alex Lowes e Jonathan Rea, sono caduti simultaneamente durante il primo giro alla curva 5 nella Superpole Race. 14.35 Se Bautista vince la prossimae Razgatlioglu finisce terzo o più in basso, Bautista sarà incoronato campione. 14.30 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-2 dellaGP del. 12:31 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! Appuntamento alle 15:00, ora d’inizio di ...