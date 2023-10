LIVE Sinner-Nishioka 6-2 6-0 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | match senza storia | azzurro comodamente ai quarti

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ALCARAZ 13.04 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 13.03 Adessoattenderà uno tra Holger Rune e Grigor Dimitrov aidi finale. La potenziale sfida con il danese potrebbe essere fondamentale in ottica quarta posizione nel ranking ATP, visto che il classe 2003 precede l’di 175 lunghezze nella classifica mondiale. 13.01 Da sottolineare la prestazione al servizio del numero uno d’Italia che, sebbene abbia messo in campo solamente il 58% di prime, ha avuto un rendimento del 92% (23/25), piazzando per altro anche 6 ace, concedendo palle break solamente in due occasioni ...