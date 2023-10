LIVE Sinner-Nishioka 1-2 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | il nipponico recupera il break di svantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ALCARAZ 40-0 Non passa il rovescio incrociato del. 30-0 Ace. 15-0 Lungo il dritto del giapponese. 1-2 GAME! Di nuovo impreciso con il rovescio l’azzurro, otto punti di fila per il numero 38 del mondo che ora è avanti nel primo set. 40-0 Sbaglia con il rovescio incrociato. 30-0 Rovescio vincente per il. 15-0 Non chiude il punto con lo smash, il quale poi riesce a eseguire la stop volley su cui l’azzurro non riesce a rimettere la palla in campo. 1-1! Il nastro devia il dritto dioltre la linea di fondo, il nativo di Tsu ...