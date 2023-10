LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | non arriva la reazione USA | Europa in controllo

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Match 1: CAPOLAVORO DI JON RAHM! Lo spagnolo rimette in piedi una buca che sembrava compromessa dopo un tee shot larghissimo. 13.42 Match 8: Justin Thomas si porta 1UP su Sepp Straka con un birdie alla 3. 13.40 Dunqueavanti in cinque match, USA avanti in 3 match e situazione in parità in 2 match. Dovesse finire così l’aggiungerebbe 6 punti al suo totale e vincerebbe laCup. 13.38 Aggiorniamo la situazione di punteggio (per i match non iniziati è indicato l’orario di partenza): Dopo 9 buche: Jon Rahm A/S Scottie SchefflerDopo 8 buche: Viktor Hovland 2UP su Collin MorikawaDopo 7 buche: Patrick Cantlay 2UP su Justin Rose Dopo 7 buche: Rory McIlroy 3UP su Sam BurnsDopo 6 buche: Matt Fitzpatrick 1UP suMax HomaDopo 5 ...

11.22 Il format di gioco è sempre lo stesso. 1 giocatore europeo contro 1 giocatore statunitense in una ...

11.34 Ecco anche Scottie Scheffler. Ormai è davvero tutto pronto per la partenza! 11.33 ARRIVA JON Rahm ...

12.34 Si preparano alla partenza anche i protagonisti de match 6. Tyrrell Hatton per l'Europa contro Brian ...

13.04 Match 2: disastro totale di Morikawa. Fallisce due volte l'ingresso in green e per Hovland è fin ...

13.20 Aggiorniamo la situazione di punteggio (per i match non iniziati è indicato l'orario di ...

Ultima e decisiva giornata al Marco Simone Golf & Country Club, dove l'Europa cerca il trionfo in Ryder Cup, partendo dal 10½ - 5½ di sabato. Oggi sul green tutti i giocatori, che si sfideranno in 12 match play singoli: via alle 11.35.

Ultima e decisiva giornata al Marco Simone Golf & Country Club, dove l'Europa cerca il trionfo in Ryder Cup, partendo dal 10½-5½ di sabato. Oggi sul green tutti i giocatori, che si sfideranno in 12 ... Amiche ed amici di OA Sport, amanti del golf, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo giorno della Ryder Cup 2023! Il Marco Simone Golf & C ...