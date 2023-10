LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | inizio travolgente per l’Europa che prova a scappare

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Match 2: disastro totale di Morikawa. Fallisce due volte l’ingresso in green e per Hovland è fin troppo facile imbucare per andare 3UP dopo 6 buche. 13.02 Aggiorniamo dunque la situazione di punteggio (per i match non iniziati è indicato l’orario di partenza): Dopo 7 buche: Jon Rahm 1UP su Scottie SchefflerDopo 5 buche: Viktor Hovland 2UP su Collin MorikawaDopo 4 buche: Patrick Cantlay 1UP su Justin Rose Dopo 4 buche: Rory McIlroy 1UP su Sam BurnsDopo 2 buche: Matt Fitzpatrick 1UP Max HomaDopo 1 buca: Tyrrell Hatton 1UP su Brian HarmanDopo 1 buca: Brooks Koepka 1UP su Ludvig Åberg Sepp Straka vs Justin Thomas13.11 Nicolai Højgaard vs Xander Schauffele13.23 Shane Lowry vs Jordan Spieth13.35 Tommy Fleetwood vs Rickie Fowler13.47 Robert MacIntyre vs Wyndham Clark 13.00 Sam Burns sfrutta la prima occasione ...

Ultima e decisiva giornata al Marco Simone Golf & Country Club, dove l'Europa cerca il trionfo in Ryder Cup, partendo dal 10½ - 5½ di sabato. Oggi sul green tutti i giocatori, che si sfideranno in 12 match play singoli: via alle 11.35.

LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA: all'Europa servono 4 punti per vincere

Ultima e decisiva giornata al Marco Simone Golf & Country Club, dove l'Europa cerca il trionfo in Ryder Cup, partendo dal 10½-5½ di sabato. Oggi sul green tutti i giocatori, che si sfideranno in 12 match play singoli.