LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 14-11 USA | Tommy Fleetwood regala il trionfo al Vecchio Continente

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:09 Match 10: c’è il birdie di Shane Lowry, che passa in vantaggio 1UP su Jordan Spieth quando manca soltanto l’ultima buca. Di sicuro l’arrotonderà lo score quantomeno con un altro mezzo punto. 17:09 Match 8: Justin Thomas si aggiudica per 2UP la sfida contro Sepp Straka. USA che cercano di chiudere a testa alta. 17:07 I capitani scelgono di completare i tre match in corso perre ulteriore spettacolo al numerosissimo pubblico che assiepa le tribune del Marco Simone Golf & Country Club. 17:05 Match 11: dopo il drivesigla anche un meraviglioso approccio. Gli USA concedono il birdie. L’conquista laCup. LACUP TORNA IN!!! 17:03 Match 11: ...