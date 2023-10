LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA | Europa 10 | 5-5 | 5 USA | squadra del Vecchio Continente che controlla la situazione

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Match 10: Lowry vince la 6 e si riporta 2DN rispetto a Spieth. 14.40 Match 2: Hovland gioca il putt con sufficienza, sbagliandolo. 14.39 Match 2: Morikawa fallisce l’opportunità per il birdie, Hovland può portare il match nelladi dormie, visto che l’americano potrebbe al massimo pareggiare. 14.38 Match 1: Rahm non riesce a imbucare la palla con il putt alla 14, Scheffler riporta il match in parità. 14.37 Match 3: Cantlay vince la buca 11 e si porta 3UP su Justin Rose. 14.36 Match 6: birdie di Harman alla 9, l’americano si porta 1DN rispetto ad Hatton. 14.35 Match 2: l’americano di origini nipponiche risponde alla grande e si mette in’ottima posizione anche lui. 14.34 Match 2: driver impeccabile di Hovland alla 13, attendiamo la risposta di Morikawa. 14.33 Match 1: colpo alla ...