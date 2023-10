LIVE Musetti-Alcaraz 1-4 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | lo spagnolo avanti di due break

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NISHIOKA 40-0 Non passa la risposta bloccata di. 30-0 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso dall’errore di rovescio dell’iberico. 15-0 Servizio, dritto, volèe e smash in arretramento a segno per Lorenzo. 5-1 Game. Nonostante la generositànon riesce a tirar su il tocco dell’avversario. L’azzurro serve ora per rimanere nel primo set. 40-30 Comanda lo scambio a suon di dritti, che si conquista la chance di 5-1. 30-30 CHE PUNTOOO! Lob in allungo in corsa dell’azzurro, che chiude poi sul miracoloso recupero dorsale dell’avversario. 30-15 Lungo il dritto inside in di, che si lascia andare ad un gesto di stizza. 15-15 Fuori ...