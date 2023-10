LIVE Musetti-Alcaraz 1-2 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | arriva il break dello spagnolo

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NISHIOKA 2-1. Lorenzosul drop dell’avversario, ma il suo recupero termina in rete.ildel numero 2 del mondo. 0-40 Tre palle. Lascia andare il braccio l’iberico, che sfonda con il dritto lungolinea. 0-30manda in corridoio il dritto inside out in contropiede. 0-15 Passante di rovescio in corsa lungolinea stellare di. 1-1 Game. Comanda lo scambio il murciano, che cambia con il rovescio in lungolinea e trova il vincente con il dritto dall’altro lato del campo. 40-30 Servizio, schiaffo al volo e smash a rimbalzo a ...