LIVE MotoGP | GP Giappone 2023 in DIRETTA | si comincia con la pioggia in agguato

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.51 Inno nazionalese. 7.50 La temperatura, ad ogni modo, è decisamente più bassa rispetto a ieri. Se dovesse piovere, allora diventerebbe una gara cruciale per il Mondiale, perché sappiamo quanto siano imprevedibili le condizioni di bagnato. 7.49 Sta cadendo qualche gocciolina di. Per ora è poca roba. 7.47 Dopo aver dominato ieri la Sprint Race, Jorge Martin (che parte in pole) sarà in grande favorito anche per la gara di oggi. 7.44 Cielo nuvoloso, non è esclusa la, anche se le percentuali non sono molto alte. 7.41 La classifica del Mondiale: 1 Francesco Bagnaia (Ducati) 299 2 Jorge Martin (Ducati) 291 3 Marco Bezzecchi (Ducati) 252 4 Brad Binder (KTM) 201 5 Johann Zarco (Ducati Pramac) 162 6 Aleix Espargaro ...