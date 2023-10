LIVE Moto2 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Chantra vince davanti a Ogura e Acosta | fuori dalla top10 Arbolino

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.00 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 6.57 Weekend dominato in maniera impressionante da, che centra addirittura il Grand Chelemndopole position con il giro più veloce senza mai perdere la prima posizione. Di seguito l’ordine d’arrivo dellain: 1 Somkiat0 35 35:19.273 35:19.273 1:52.083 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 2 Ai0 79 1.353 1.353 1:51.803 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 3 Pedro1 37 1.727 3.080 1:51.928 Red Bull KTM Ajo Kalex 4 Jake DIXON 1 96 1.985 5.065 1:51.849 GASGAS Aspar ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GP DI India DI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00 11.02 Non ci rimane che ringraziarvi per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara della classe Moto2 valevole per il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.06 Si preannuncia una gara decisiva soprattutto per Arbolino, chiamato ad una grande rimonta dalla ...

... Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Ore 3.40: warm up MotoGP Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade Ore 4.30: PaddockOre 5: gara Moto3 Ore 6: PaddockOre 6.15: garaOre 7.15: Paddock ...... arrabbiato il fatto che anche per un pilota come te, trovare - nel caso - un posto insarà ... Di seguito tutti gli scenari di mercato GP INDIA, LA GARA DELLA MOTOGPMARQUEZ VUOLE LA DUCATI ...

LIVE Moto2, GP Giappone 2023 in DIRETTA: Acosta per l'allungo decisivo nel Mondiale OA Sport

Moto2: dominio di Chantra. Masià vince in Moto3 Sky Sport

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal circuito giapponese, con le gare delle tre classi e l'attesa sfida in casa Ducati fra Bagnaia e Martin ...Sul circuito di Motegi si parte alle 5 con la Moto3: Masià in pole e Bertelle terzo in griglia, subito dopo Nepa. Alle 6.15 la gara di Moto2 con Chantra davanti a tutti e Acosta in agguato, più indiet ...