LIVE – Juventus U23-Torres 0-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Alle 14:00 di domenica 1 ottobreU23 escenderanno in campo in occasione della sesta giornata del girone B di. La formazione bianconera ha vinto due partite e ne ha perse tre fin qui. Di fronte la capolista del campionato. Laè a punteggio pieno. Sportface.it vi offrirà unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. DOVE VEDERE LA GARA PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-0-1 (74? Liviero) 76? –IN 10 UOMINI! ESPULSO KUJABI! Fallo netto su Nonge dal limite, doppio giallo giusto eche rimane in inferiorità numerica! 74? –IN VANTAGGIO! HA SEGNATO LIVIERO! Liscio di ...