LIVE Italia-Qatar 1-0 | Preolimpico volley 2023 in DIRETTA | azzurri avanti senza troppi problemi nel primo set | 25-19

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-19 Invasionee l’si aggiudica ilset24-19 Errore al servizio24-18 Invasione23-18 errore al servizio22-18 Errore al servizio22-17 Diagonale Mchieletto da zona 2 a chiudere un’azione lunga 21-17 Muro di Mubarak 21-16 Invasione Giannelli 21-14 Vincente Michieletto da zona 4 sulle mani del muro 20-14 Romanòmuro da seconda linea in parallela 19-14tempo Diagne 19-13 Muroooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-13 Mano out Raimi da zona 4 18-12 Out la parallela di Mubarak da seconda linea 17-12 Parallela vincente di ...