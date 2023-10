LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | qualificazioni femminili | l’Italia cerca un punteggio da finale

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – La formazione del– Come ci si qualifica alle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alladeidi. Ad Anversa (Belgio) iniziano lefemminile escenderà in pedana con un grande obiettivo: staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024, che verrà assegnato alle migliori nove squadre escludendo quelle salite sul podio nella passata rassegna iridata e dunque già ammesse ai Giochi (USA, Gran Bretagna, Canada). La nostra Nazionale sarà impegnata nella prima suddivisione, partendo dal volteggio alle ore 16.00 Le vice campionesse d’Europa si presenteranno in ...