LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in controllo al volteggio | ora parallele cruciali

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDIMASCHILE DALLE 12.15 16.30 Intanto le note della mitica Macarena durante il riscaldamento. Quando andava di moda le Fate non erano nemmeno nate… 16.28 Le Fate stanno gareggiando con un body caratterizzato dalle tonalità azzurre e con manica lunga. 16.26 Elisa Iorio si è lasciata alle spalle i problemi fisici di inizio stagione e ora è pronta per piazzare una stoccata delle sue all’attrezzo prediletto. L’emiliana ha un enorme potenziale in questa specialità, a lei l’onere di aprire una rotazione dal peso specifico immenso. Quattro anni fa fu la sua prova alla trave a mettere una pezza a un turno preliminare sottotono e a qualificare la squadra alla finale, riuscendo poi a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Ginnastica artistica FEMMINILI D ALLE 16.00 Grazie a tutti per averci ...

Tra questiper adulti, yoga, psicomotricità per bambini,posturale per adulti e gio - karate.Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedelle qualificazioni dei Campionati del Mondo diartistica 2023 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non ...

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurre in gara dalle 16.00 nelle qualificazioni OA Sport

LIVE – Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023: qualificazioni ... SPORTFACE.IT

L'Italia della ginnastica artistica strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella prova a squadre, dove mancava da Londra 2012. Dopo le sei rotazioni delle qualificazioni ai Mondiali di Anvers ...Anversa, 1 ott. (Adnkronos) - Ai Mondiali di ginnastica artistica, ospitati da Anversa, in Belgio, la Nazionale maschile supera le qualificazioni con il sesto punteggio, vola in finale e stacca il pas ...