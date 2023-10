LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | attesa per l’Italia | dalle 12 00 a caccia del pass olimpico

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDIFEMMINILI16.00 La presentazione della gara – La formazione del– Come ci si qualifica alle Olimpiadi – Gli ordini di rotazione 09.52 Si riparte ad Anversa (Belgio) dopo le quattro suddivisioni di ieri. La quinta scenderà in pedana alle ore 10.00, l’è poi tutta peralle ore 12.15. 09.50 Buongiorno e benvenuti alladelle qualificazioni maschili aidi. Buongiorno e benvenuti alladei ...