LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Alice D’Amato cade alle parallele L’Italia deve scuotersi

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDIMASCHILE D12.15 16.50 Il DT Enrico Casella ha dichiarato che servono 160 punti per dormire sonni tranquilli in vista dell’infinita giornata di domani, quando scenderanno in pedana le avversarie nella lotta per il pass olimpico. Ci mancano 78.3 punti per raggiungere quella quota, da ottenere tra trave e corpo libero: non è semplice. 16.49resta davanti all’Olanda di un punto esatto, ma le tulipane devono ancora passare dal favorevole volteggio e le azzurre devono ancora affrontare la temibile trave. 16.48 Pesa tantissimo la caduta di, Campionessa d’Europa di specialità e tra le ...