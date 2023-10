LIVE – Brescia-Pesaro 37-24 | Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilindi, sfida valida come 1^ giornata dellaA1di. Partita subito molto interessante a inaugurare il campionato, con o scontro diretto tra due squadre che puntano a un posto ai playoff. In particolare, sono gli uomini di coach Magro a dover riscattare una passata stagione con tanti alti e bassi, pur in unche li ha visti vincere per la prima volta un trofeo, la Coppa Italia, con anche la finale di Supercoppa. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 1 ottobre sul parquet del PalaLeonessa A2A, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 1^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ...