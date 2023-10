LIVE Bologna-Empoli 2-0 | ancora Orsolini!

Al Dall’Ara, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Dall’Ara, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Dall’Ara, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Dall’Ara, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Al Dall'Ara, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Dall'Ara,ed Empoli si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Empoli 1 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. 4 ...- Empoli, formazioni e dove vederla in TVIn programma domenica 1 ottobre alle 12.30,- Empoli sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:(...

LIVE Bologna-Empoli 0-0 | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Bologna-Empoli 2-0 LIVE: doppietta di Orsolini Sky Sport

2'- Buona partenza dei bianconeri, che provano subito a fare il match. 14:00 - Inizia il match!! 13:55 - Si attende soltanto l'ingresso delle squadre in campo ...13:32 - Squadre impegnate nel riscaldamento pre gara. 13:15 - La formazione ufficiale della Torres: Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Iddda, Dametto; Zecca, Giorico, ...