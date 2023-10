LIVE Atalanta-Juve 0-0 | traversa di Muriel su punizione!

Bufera social sulla Juventus: i bianconeri non convincono contro l'e oltre ad Allegri viene attaccato anche uno dei big La Juventus non convince nel primo tempo contro l'e continua a mostrare un gioco carente e povero di idee.Al Gewiss Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,e Juve si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Juve 0 - 0: sintesi e moviola 48 Bella azione di ...

Diretta Atalanta-Juventus ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Atalanta-Juventus 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Atalanta e Juventus si affrontano al Gewiss Stadium in occasione della 7a giornata di Serie A: ecco il live della sfida. La 7a giornata di Serie A prosegue con lo scontro tra Juventus e Atalanta, uno ...19:04 - Si riprende dallo 0-0 maturato nella prima frazione. 19:02 - Juve che non è ancora rientrata in campo. Atalanta più propositiva e manovriera, Juve che contiene e prova a sfondare solo ...