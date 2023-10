LIVE Atalanta-Juve 0-0 | Koopmeiners fallisce due volte il colpo della vittoria Traversa di Muriel

Al Gewiss Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...

Al Gewiss Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,e Juve si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Juve 0 - 0: sintesi e moviola 74 CAMBIO PER LA ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Juventusin tempo reale. Formazioni Ufficiali- JuventusATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi;...

LIVE Atalanta-Juve 0-0: punizione di Muriel, Szczesny vola e devia sulla traversa La Gazzetta dello Sport

Al Gewiss Stadium ci ha pensato Manuel Locatelli a illuminare la serata con una giocata in stile Ronaldinho. Il centrocampista della Juventus ha scatenato i tifosi sui social dopo il gesto tecnico eff ...19:04 - Si riprende dallo 0-0 maturato nella prima frazione. 19:02 - Juve che non è ancora rientrata in campo. Atalanta più propositiva e manovriera, Juve che contiene e prova a sfondare solo ...