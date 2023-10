LIVE ACR Messina-Avellino | le formazioni ufficiali

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoACR, il tabellino Acr(4-3-3): Fumagalli; Lia, Ferrara, Ortisi, Manetta; Firenze, Frisenna, Scafetta; Plescia, Emmausso, Ragusa. A disp.: De Matteis, Di Bella, Buffa, Darini, Polito, Tropea, Pacciardi, Cavallo, Zunno, Zammit, Luciani. All.: Giacomo Modica.(3-5-2): Ghidotti; Benedetti, Rigione, Cionek; Cancellotti, Varela, Palmiero, Armellino; Patierno, Sgabri. A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Ricciardi, Sannipoli, Pezzella, Maisto, Gori, Marconi, Tozaj. All.: Michele Pazienza. Arbitro: Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Assistenti: Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2 e Massimiliano Starninidella sezione di Viterbo. Quarto uomo: Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

