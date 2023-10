L’Inps sulle pensioni | più campi e meno ti do È ora di rivalutare l’immigrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) di Paolo Gallo A corredo di tutto quello che in questo Paese non funziona e continua a non funzionare, cala l’asso nella manica– che con un comunicato delle ultime ore se ne tira però fuori – con un suo dossier sul calcolo dellefuture. In sostanza lo studio indicherebbe di abbassare l’importo della pensione in base – ancora – all’aspettativa di vita. Questa volta, però, con una marcia in più, una sorta di upgrade 5.0: piùti do. Le simulazioni vengono anche spiegate ed esemplificate, e se un uomo vive di più tra Umbria e Marche, per una donna la previsione di posticipare il più possibile l’appuntamento con la propria dipartita è in Trentino Alto Adige. Si prendono poi in considerazione l’ultimo lavoro svolto e il territorio di provenienza, nonché lo stato di salute e il reddito ...