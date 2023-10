Lino Banfi | il ricordo della moglie | “Non riesco a sognarla e sono triste”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023)ha vissuto con laLucia oltre sessant’anni d’amore: dalla loro unionearrivati i figli Rosanna e Walter. L’attore sarà tra gli ospiti di Verissimo in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nel 1952incontra a Canosa Di Puglia, Lucia una giovanissima parrucchiera: le aspirazioni del ragazzo che ambiva ad entrare nel mondo del cinema lo portano lontano da lei e dalla sua terra nativa. I due non smetteranno mai di sentirsi scrivendosi diverse lettere , per poi nel 1962 unirsi in matrimonio celebrato all’alba. Lucia è stata determinante nell’evoluzionecarriera del celebre attore sostenendolo fin dagli esordi anche economicamente quando si trovava al nord in cerca di fortuna. Dalla loro unionearrivati i figli Rosanna e Walter. ...