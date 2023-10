L’inflazione fa meno paura? Guerra Bce non è ancora vinta

(Di domenica 1 ottobre 2023) Questa settimana sono arrivati dati confortanti sul fronte del, su entrambe le sponde dell’Atlantico, suggerendo che i costanti aumenti dei tassi d’interesse da parte della Banca centrale europea e della Federal Reserve stanno riuscendo a frenare l’incremento dei prezzi Inflazione giù in Ue Venerdì è emerso chedell’area euro è calata più delle attese a settembre, al 4,3% su base annua (+0,3% m/m) dal 5,2% di agosto, secondo la lettura flash pubblicata da Eurostat; il dato rappresenta un minimo da ottobre 2021. Ulteriori buone notizie continuano ad arrivare dagli indici al netto delle componenti più volatili, diminuiti anch’essi più delle attese di consenso: l’indice core BCE (al netto di energia e alimentari freschi) è sceso per la sesta volta a 5,5% (0,2% m/m) da 6,2% precedente, un minimo da oltre un anno, mentre ...

Rincari imposti dall', che ha messo a dura prova i ... così come gli importi per chi hadi 26 anni, ovvero 25 euro per ... ovvero 25 euro per'abbonamento mensile, 258 euro per'annuale.Nello studio diffuso ieri viene fatto notare inoltre cheè in lento calo, che c'ècredito eliquidità. E poi ancora: molti più interessi da pagare per le famiglie; esaurita la ...

Trimestre anti-inflazione col carrello tricolore: tutti i punti vendita ... Fortune Italia