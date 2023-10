Lindstrom in ombra contro il Lecce | i quotidiani lo prendono di mira | le pagelle

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 1 ottobre 2023), esordio da titolare opaco: i quotidiano bocciano l’esterno danese, leall’indomani della garailConsiderati i tanti impegni che aspetteranno gli azzurri e l’imminente sfida di Championsil Real,ilGarcia ha optato per un turnover, seppur non troppo massiccio. L’allenatore ha dato spazio a quei giocatori che, ultimamente, non stanno trovando troppo spazio nell’undici titolare. Tra questi è impossibile non menzionaree Simeone. Entrambi titolariil. L’attaccante argentino è andato vicino al gol, poi al termine del primo tempo ha ceduto il suo posto al centro dell’attacco ad Osimhen. L’esterno invece è parso piuttosto in difficoltà, a ...