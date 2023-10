Ligue 1 | Grosso perde ancora e il Lione rimane ultimo

(Di domenica 1 ottobre 2023)1,una sconfitta per ildi Fabio, chein classifica. Continua la crisi dell’OL Continua a il periodo nero dele per ora la curanon sembra dare frutti. Nell’turno di1 l’OLin casa del Reims per 2-0. I Gones rimangono quindi all’posto in classifica insieme al Clermont, con due soli punti ottenuti.

