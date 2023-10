Ligue 1 2023 24 | il Lione perde ancora | successo del Rennes sul Nantes In vetta resta il Brest

(Di domenica 1 ottobre 2023) Settima giornata di/24. Il Reims si impone per 2-0 sulche continua are, quinta sconfitta stagionale per la formazione di Grosso chein ultima posizione con soli due punti. A firmare la vittoria dei padroni di casa sono Munetsi al 46esimo e Abdelhamid al 71esimo.del Lille in casa del Le Havre: a segno Zhegrova al 40esimo, è poi l’autogol insaccato da Salmier a far allungare gli ospiti. Rei inviolate per i padroni di casa che incassano la seconda sconfitta stagionale. Il Metz cede in casa del Tolosa per 3-0. A firmare la vittoria della formazione di Martinez sono le reti di Schmidt, Dallinga e Magri. Stesso risultato tra Lorient e Montpellier: gli ospiti si impongono con un tris allo Stadio di Moustoir. La doppietta di Adams e la rete di ...

Vittoria di misura per il Lens che si impone in casa dello Strasburgo che frena per la terza volta in questa stagione. Secondo successo invece per ...

Le Formazioni ufficiali di Clermont e Psg, match valido per il campionato di League 1 2023 / 2024 . I padroni di casa si trovano ultimi, in ...

gioca anche in Serie B e serie minori mentre in Francia per la1 alle 15 c'è grande interesse per la sfida di alta classifica tra Nizza e Brest. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 1° OTTOBRE...

La settima giornata di Ligue 1 è cominciata con la vittoria del Lens sul campo dello Strasburgo per 1-0. I Sangue e Oro, dopo un inizio davvero tormentato, sembrano aver ritrovato la luce in fondo al ...Il Montpellier supera in trasferta per 3-0 il Lorient nella gara valida per la settima giornata di Ligue 1. Doppietta di Adams e rete di Savanier. Il Montpellier sale all'ottavo posto con 9 punti ...