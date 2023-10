Liberati 6 avvoltoi alla Riserva di Cornino

Leggi su udine20

(Di domenica 1 ottobre 2023) In volo, di nuovo liberi: sei imponenti grifoni hanno ritrovato la libertà, nella giornata di oggi, sabato 30 settembre, nell’ambito della tradizionale manifestazione “Vivi e liberi di volare”, librandosi nei cieli dellanaturale regionale del lago di, dov’erano stati trattenuti per un periodo ai fini dell’inanellamento e dello svolgimento di analisi sanitarie per verificarne lo stato di salute, raccogliendo una serie di parametri biologici e valutando il tasso di piombo, uno dei principali fattori di mortalità degli. Novità dell’edizione 2023 di “Vivi e liberi di volare”, che come nella miglior tradizione dell’evento ha richiamato inun pubblico foltissimo, è stato lo sdoppiamento delle liberazioni dei rapaci, voluta dCoop Pavees – che gestisce il sito ...