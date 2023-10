L’Europa vince la Ryder Cup 2023! Tommy Fleetwood è l’uomo decisivo a Roma

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023)ha vinto laCup 2023. Il punto, quello che fa superare la necessaria quota 14,5, è stato realizzato daalla buca 16 nel match numero 11, finito 2 up in quel momento contro Rickie Fowler, il quale concede la buca e il mezzo punto automaticamente necessario. Il team continentale recupera il trofeo dopo averlo perso nel 2021 a Whistling Straits; per gli USA continua il digiuno dall’altra parte dell’Oceano che dura da trent’anni. Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di, è stato dominio totale fin dall’inizio per la squadra europea, partita con un 4-0 nel primo giorno e poi arrivata ad avere un margine di 9,5-2,5 dopo i foursome del sabato, prima di un parziale recupero americano nel pomeriggio. Si tratta ...