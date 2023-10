L' Europa batte gli Usa e vince la Ryder Cup di golf

(Di domenica 1 ottobre 2023) AGI - È trionfo. Nell'ultima giornata dellaCup 2023, andata in scena sui prati del "Marco Simone& Country Club", a Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma, il team del "Vecchio Continente", con capitano Luke Donald e con vice-capitani i torinesi Edoardo e Francesco Molinari, non ha permesso agli Usa di rimontare, confermando il vantaggio accumulato nei primi due giorni di gare. Sul 14-10 il punto del successo definitivo dell'è stato firmato da Tommy Fleetwood.

Genk - Fiorentina, cresce l'attesa e l'entusiasmo tra i soci del Club Europa . I tifosi in Belgio pronti a incitare la squadra di Italiano

L’Atalanta vince 2-0 contro il Rakow in Europa League, grazie anche alla rete di De Ketelaere . Buona la prima per gli orobici VITTORIA ? Al Gewiss ...

BERGAMO (ITALPRESS) – l'Atalanta festeggia il Ritorno in Europa con una vittoria . I bergamaschi si impongono 2-0 contro il Rakow grazie alle reti di ...

I nerazzurri si impongono 2-0 in casa grazie alle reti di De Ketelaere ed Ederson BERGAMO - l'Atalanta festeggia il Ritorno in Europa con una ...

Il Teamgli Stati Uniti vince la Ryder Cup 2023 sui campi del Marco Simone Golf & Country Club, a Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma. La squadra di Luke Donald e con vice - ...A far sperare gli americani nella rimonta è Schauffele cheHojgaard portando il punteggio sul 14 - 10 per il TeamGli Usa si avvicinano Ancora un punto per il Team Usa che tenta la ...

Il Team Europa ha vinto la Ryder Cup 2023, che si è tenuta sui prati del "Marco Simone Golf & Country Club", a Guidonia Montecelio (Roma). A dare il mezzo punto decisivo per battere gli Stati Uniti ...L'Europa si riprende la Ryder Cup al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, sede dell'edizione 2023. Il team di Luke Donald batte gli USA di Zach Johnson per 16,5-11,5, assicurandosi ...